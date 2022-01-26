Официальный сайт Украины подвергся кибератаке – МИД

В МИД сообщили, что доступ к сайту возобновлен Фото: depositphotos.com

"В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлена кибератака. В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей", – говорится в сообщении.

По состоянию на 13.00 доступ к сайту возобновили, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается, отметили в МИД.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной, стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", – добавили в пресс-службе.

Официальный сайт Украины запустили 14 января 2021 года. На сегодня он доступен на семи языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.