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ПОЛИТИКА

Официальный сайт Украины подвергся кибератаке – МИД

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В МИД сообщили, что доступ к сайту возобновлен
В МИД сообщили, что доступ к сайту возобновлен
Фото: depositphotos.com

На официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 26 января.

"В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлена кибератака. В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей", – говорится в сообщении.

По состоянию на 13.00 доступ к сайту возобновили, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается, отметили в МИД.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной, стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", – добавили в пресс-службе.

Официальный сайт Украины запустили 14 января 2021 года. На сегодня он доступен на семи языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Контекст:

В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МИД Украины, сайт, кибератака
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