Подоляк: Вместо жестких решений международное сообщество униженно просит Россию вернуться к "зерновому соглашению"

"Группа Путина" решила в который раз сыграть в унизительный шантаж. Разорвала "зерновое соглашение", заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на Африканском континенте, попутно собирая пострадавших на "Питерский саммит", послала в традиционном российском стиле международное право, публично нанесла удары по портовой и зерновой украинской инфраструктуре, угрожала коммерческому судоходству третьих стран", – написал он.
Советник главы ОП считает, что международное сообщество реагирует на поведение страны-агрессора не так, как следовало бы.
"Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований "российских кремлевских старцев" международное сообщество униженно так просит: "Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления". Вопрос. Почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?" – задал вопрос Подоляк.
«Група Путіна» вирішила вкотре зіграти в принизливий шантаж. Розірвала зернову угоду, заблокувала акваторію, навмисно посилила голод на Африканському континенті, попутно збираючи постраждалих на «Пітерський саміт», послала у традиційному російському стилі міжнародне право,…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 2, 2023
17 июля РФ объявила о выходе из "зернового соглашения".
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану предложение продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки". Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты). После этого РФ начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".