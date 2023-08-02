Подоляк: Вместо жестких решений международное сообщество униженно просит Россию вернуться к "зерновому соглашению"

"Группа Путина" решила в который раз сыграть в унизительный шантаж. Разорвала "зерновое соглашение", заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на Африканском континенте, попутно собирая пострадавших на "Питерский саммит", послала в традиционном российском стиле международное право, публично нанесла удары по портовой и зерновой украинской инфраструктуре, угрожала коммерческому судоходству третьих стран", – написал он.

Советник главы ОП считает, что международное сообщество реагирует на поведение страны-агрессора не так, как следовало бы.

"Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований "российских кремлевских старцев" международное сообщество униженно так просит: "Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления". Вопрос. Почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?" – задал вопрос Подоляк.