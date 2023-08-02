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Подоляк: Вместо жестких решений международное сообщество униженно просит Россию вернуться к "зерновому соглашению"

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РФ "послала в традиционном российском стиле" международное право, считает Подоляк
РФ "послала в традиционном российском стиле" международное право, считает Подоляк
Фото: president.gov.ua

Обстрелы российскими оккупантами украинских объектов, связанных с Черноморской зерновой инициативой, являются шантажом мирового сообщества со стороны президента РФ Владимира Путина и его сообщников. Об этом 2 августа заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Группа Путина" решила в который раз сыграть в унизительный шантаж. Разорвала "зерновое соглашение", заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на Африканском континенте, попутно собирая пострадавших на "Питерский саммит", послала в традиционном российском стиле международное право, публично нанесла удары по портовой и зерновой украинской инфраструктуре, угрожала коммерческому судоходству третьих стран", – написал он.

Советник главы ОП считает, что международное сообщество реагирует на поведение страны-агрессора не так, как следовало бы.

"Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований "российских кремлевских старцев" международное сообщество униженно так просит: "Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления". Вопрос. Почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?" – задал вопрос Подоляк.

Контекст:

17 июля РФ объявила о выходе из "зернового соглашения".

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану предложение продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки". Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты). После этого РФ начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Пострадали, в частности, порты в ОдессеРени и Измаиле.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, советник, обстрелы, международное право, судоходство, Михаил Подоляк, зерно, зерновой коридор
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