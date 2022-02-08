Политолог Дзивидзинский: Госбанк Зеленского платит бывшему представителю Порошенко, против которого открывают дела о госизмене

Владислав Дзивидзинский: У вас там все нормально или вы совсем потерялись? Фото: Дзівідзінський Владислав / Facebook

"После десятка комментариев на всех телеканалах того, что делают представители Зе-команды, ко мне попали интересные документы судебного иска государственного "Укрэксимбанка". Это иск против охранника и начальника безопасности Игоря Тельбизова. Иск имеет входные данные, и у меня нет особого сомнения, что он настоящий. Документ на сотню страниц, но самая интересная – девятая страница (первые 10 страниц прикреплены снизу). Интерес в том, что банк выплатит 500 000 грн юрфирме за борьбу по этому делу. Столько же, предполагаю, они заплатят за суд и второго охранника [начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега] Осипова. Я так понимаю, это сумма стартовая, а потом может быть больше. То есть 1 000 000 грн минимум за суды частной компании", – отметил политолог.

Он сообщил, что в суде интересы государственного банка представляет компания Aequo, где старшим партнером работает Алексей Филатов – бывший замглавы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

"То есть госбанк [президента Украины Владимира] Зеленского платит деньги бывшему представителю Порошенко, которого сам Зеленский сделал врагом №1 и против которого открывают дела о госизмене. Возникает логический вопрос к банку, и.о. главы, наблюдательному совету: у вас там все нормально или вы совсем потерялись?" – написал Дзивидзинский и прикрепил копии документов.