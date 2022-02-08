Политолог Дзивидзинский: Госбанк Зеленского платит бывшему представителю Порошенко, против которого открывают дела о госизмене

"После десятка комментариев на всех телеканалах того, что делают представители Зе-команды, ко мне попали интересные документы судебного иска государственного "Укрэксимбанка". Это иск против охранника и начальника безопасности Игоря Тельбизова. Иск имеет входные данные, и у меня нет особого сомнения, что он настоящий. Документ на сотню страниц, но самая интересная – девятая страница (первые 10 страниц прикреплены снизу). Интерес в том, что банк выплатит 500 000 грн юрфирме за борьбу по этому делу. Столько же, предполагаю, они заплатят за суд и второго охранника [начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега] Осипова. Я так понимаю, это сумма стартовая, а потом может быть больше. То есть 1 000 000 грн минимум за суды частной компании", – отметил политолог.
Он сообщил, что в суде интересы государственного банка представляет компания Aequo, где старшим партнером работает Алексей Филатов – бывший замглавы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.
"То есть госбанк [президента Украины Владимира] Зеленского платит деньги бывшему представителю Порошенко, которого сам Зеленский сделал врагом №1 и против которого открывают дела о госизмене. Возникает логический вопрос к банку, и.о. главы, наблюдательному совету: у вас там все нормально или вы совсем потерялись?" – написал Дзивидзинский и прикрепил копии документов.
В октябре 2021 года журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.
Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.
Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи".
В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе, а директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили.
Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).
7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.
В конце декабря Тельбизов призвал журналистов "Схем" примириться.