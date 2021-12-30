Марченко уволил советников, принявших участие во встрече с фигурантом дела о нападении на журналистов "Схем"

Встреча проходила в рамках мероприятия "Укрэксимбанк": медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года"

"Детектор медиа" пишет, что представителей "Схем" (общий проект "Радіо Свобода" и UA:Перший) к дискуссии не приглашали. В анонсе мероприятия сообщалось, что оно состоялось при содействии Нацсовета журналистов Украины. Позже анонс был удален, однако "Детектор медиа" сохранил скриншот.

В то же время в НСЖУ сообщили, что организатор мероприятия, медиаэксперт Дмитрий Раимов заверил, что журналистам "Радіо Свобода" якобы отправили приглашения на встречу.

Скриншот: nsju.org

Кроме Тельбизова и Раимова, во встрече приняли участие член совета НБУ и советник главы Минфина Василий Горбаль, политолог Андрей Гливка (в анонсе был представлен как советник главы Минфина), телеведущий Сергей Дойко, журналистка Анастасия Товт, телеведущая телеканала "Наш" Анна Можаровская. Модератором выступил журналист, экс-главный редактор "Радио НВ", телеведущий Валерий Калныш.

Во время встречи Тельбизов заявил, что ситуация с журналистами "позорна" и недопустима и он сожалеет, что это произошло.

"Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика – одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", – цитирует Тельбизова "КП в Украине".

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook назвала эту встречу "отбеливанием" репутации Тельбизова, с которым журналисты сейчас судятся. В частности, она процитировала присутствовавшего на встрече журналиста Дойко, который оправдывал Тельбизова.

"В скандале виновен не глава службы безопасности Тельбизов, который выполнял инструкции по защите банковской тайны, а глава коммуникации банка. Я бы все сделал, чтобы банковская информация не вышла, это тайна", – цитирует Седлецкая журналиста.

Возмутилась организацией этой встречи и журналистка "Радіо Свобода" Кира Толстякова.

"Стипендиальная программа. Дискуссия. Встречи с экспертами и представителями властей. Кто-то может объяснить, что это попытка постирать белье в грязной воде?" – написала она.

После скандала, связанного с этой встречей, глава Минфина Марченко уволил своих советников Гливку и Горбаля, о чем сообщил "Детектору медиа".

"Уволил Андрея Гливко и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", – сказал министр.

Горбаль написал в комментариях под постом Толстяковой в Facebook, что его ввели в заблуждение по поводу цели мероприятия.

"Мне досадно, что позволил ввести себя в заблуждение по поводу цели мероприятия Дмитрию Раимову, который пригласил меня. Хотя мое выступление и диссонировало с общим фото дискуссии, все остальное останется на совести организаторов и явно не улучшит взаимное доверие", – отметил он.

Также по поводу ситуации высказался и Гливка. По его словам, он пошел на встречу по приглашению своего коллеги как политолог и в прошлом политический эксперт.

"На встрече с Дмитрием я сказал, что не буду представлять Минфин. Когда на этом мероприятии мне дали слово, я подчеркнул, что не представляю Минфин, что могут подтвердить присутствующие", – написал он.

В своем Facebook Гливка добавил, что после случившегося уволился из Минфина по собственному желанию.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко после критики мероприятия заявил, что позиция НСЖУ однозначна – солидарность с журналистами и никакого оправдания нападавшим на работников СМИ.

"Единственный для них путь – извиняться за препятствия и каяться. В каждом кейсе препятствования коллегам из "Схем" и "Радіо Свобода" есть публичная позиция НСЖУ о поддержке журналистов. Анонс этого события снят с публикации. А единственной действительной нашей оценкой действий нападающего является однозначное осуждение", – сказал он.