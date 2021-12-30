ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Марченко уволил советников, принявших участие во встрече с фигурантом дела о нападении на журналистов "Схем"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гливка (слева) и Горбаль (справа) лишились своих должностей
Гливка (слева) и Горбаль (справа) лишились своих должностей
Фото: Andrew Glyvka, Vasyl Gorbal / Facebook

Журналисты "Схем" и "Радіо Свобода" обвинили бывшего директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" и фигуранта дела о нападении на журналистов "Схем" Игоря Тельбизова в попытке "отбелить" свою репутацию на круглом столе, состоявшемся 29 декабря. Позже глава Минфина Сергей Марченко уволил своих советников, которые участвовали во встрече.

Встреча проходила в рамках мероприятия "Укрэксимбанк": медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года"

"Детектор медиа" пишет, что представителей "Схем" (общий проект "Радіо Свобода" и UA:Перший) к дискуссии не приглашали. В анонсе мероприятия сообщалось, что оно состоялось при содействии Нацсовета журналистов Украины. Позже анонс был удален, однако "Детектор медиа" сохранил скриншот.

В то же время в НСЖУ сообщили, что организатор мероприятия, медиаэксперт Дмитрий Раимов заверил, что журналистам "Радіо Свобода" якобы отправили приглашения на встречу.

Скриншот: nsju.org
Скриншот: nsju.org

Кроме Тельбизова и Раимова, во встрече приняли участие член совета НБУ и советник главы Минфина Василий Горбаль, политолог Андрей Гливка (в анонсе был представлен как советник главы Минфина), телеведущий Сергей Дойко, журналистка Анастасия Товт, телеведущая телеканала "Наш" Анна Можаровская. Модератором выступил журналист, экс-главный редактор "Радио НВ", телеведущий Валерий Калныш.

Во время встречи Тельбизов заявил, что ситуация с журналистами "позорна" и недопустима и он сожалеет, что это произошло.

"Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика – одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", – цитирует Тельбизова "КП в Украине".

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook назвала эту встречу "отбеливанием" репутации Тельбизова, с которым журналисты сейчас судятся. В частности, она процитировала присутствовавшего на встрече журналиста Дойко, который оправдывал Тельбизова.

"В скандале виновен не глава службы безопасности Тельбизов, который выполнял инструкции по защите банковской тайны, а глава коммуникации банка. Я бы все сделал, чтобы банковская информация не вышла, это тайна", – цитирует Седлецкая журналиста.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10160033588002652

Возмутилась организацией этой встречи и журналистка "Радіо Свобода" Кира Толстякова.

"Стипендиальная программа. Дискуссия. Встречи с экспертами и представителями властей. Кто-то может объяснить, что это попытка постирать белье в грязной воде?" – написала она.

https://www.facebook.com/kira.tolstyakova/posts/10226731821191334

После скандала, связанного с этой встречей, глава Минфина Марченко уволил своих советников Гливку и Горбаля, о чем сообщил "Детектору медиа".

"Уволил Андрея Гливко и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", – сказал министр.

Горбаль написал в комментариях под постом Толстяковой в Facebook, что его ввели в заблуждение по поводу цели мероприятия.

"Мне досадно, что позволил ввести себя в заблуждение по поводу цели мероприятия Дмитрию Раимову, который пригласил меня. Хотя мое выступление и диссонировало с общим фото дискуссии, все остальное останется на совести организаторов и явно не улучшит взаимное доверие", – отметил он.

Также по поводу ситуации высказался и Гливка. По его словам, он пошел на встречу по приглашению своего коллеги как политолог и в прошлом политический эксперт.

"На встрече с Дмитрием я сказал, что не буду представлять Минфин. Когда на этом мероприятии мне дали слово, я подчеркнул, что не представляю Минфин, что могут подтвердить присутствующие", – написал он.

В своем Facebook Гливка добавил, что после случившегося уволился из Минфина по собственному желанию.

https://www.facebook.com/andrew.glyvka.5/posts/10219581504799522

Глава НСЖУ Сергей Томиленко после критики мероприятия заявил, что позиция НСЖУ однозначна – солидарность с журналистами и никакого оправдания нападавшим на работников СМИ.

"Единственный для них путь – извиняться за препятствия и каяться. В каждом кейсе препятствования коллегам из "Схем" и "Радіо Свобода" есть публичная позиция НСЖУ о поддержке журналистов. Анонс этого события снят с публикации. А единственной действительной нашей оценкой действий нападающего является однозначное осуждение", – сказал он.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". 

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов вернулись к работе, а директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, нападение, журналисты, скандал, Укрэксимбанк, Радио Свобода, Схемы, Наталья Седлецкая, Сергей Марченко, Минфин, Игорь Тельбизов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо
"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо
"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления
"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса
"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса
"Отчаянная", "Волочкова?" Асмус показала голые ноги вблизи
"Отчаянная", "Волочкова?" Асмус показала голые ноги вблизи
  "Надо иметь очень офигительную песню". Солистка Go-A рассказала, какой артист должен представлять Украину на "Евровидении 2022"
  "Надо иметь очень офигительную песню". Солистка Go-A рассказала, какой артист должен представлять Украину на "Евровидении 2022"
"Какая естественная красивая женщина". 55-летняя Сумская показала лицо без макияжа
"Какая естественная красивая женщина". 55-летняя Сумская показала лицо без макияжа
  "Один раз показали по телеку, и все – на следующий день ты лежишь в ванне с шампанским". Сопонару из "Женского квартала" потроллила Билык
  "Один раз показали по телеку, и все – на следующий день ты лежишь в ванне с шампанским". Сопонару из "Женского квартала" потроллила Билык
"Шикарно", "Кайф". Глюк'oZa снялась в платье-чешуе на голое тело
"Шикарно", "Кайф". Глюк'oZa снялась в платье-чешуе на голое тело
В Киеве состоялась гранд-премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Dzidzio в главных ролях. Фото
В Киеве состоялась гранд-премьера фильма "Звезды по обмену" с Поляковой и Dzidzio в главных ролях. Фото
"Без обнаженного тела уже никак?", "Фигурка огонь". Блогер Саша Бо снялась топлес
"Без обнаженного тела уже никак?", "Фигурка – огонь". Блогер Саша Бо снялась топлес
"Своя пацанка". Loboda снялась на корточках с разведенными ногами
"Своя пацанка". Loboda снялась на корточках с разведенными ногами
  "Молоти свой колосок вручную!" Полякова показала средний палец и заявила, что не любит секс после ссоры
  "Молоти свой колосок вручную!" Полякова показала средний палец и заявила, что не любит секс после ссоры
"Зарабатывать бабки – так в России, а жить – так в Европе". Бадоеву упрекнули, что она живет в Италии
"Зарабатывать бабки – так в России, а жить – так в Европе". Бадоеву упрекнули, что она живет в Италии
"Милашка", "Супер". Надя Дорофеева сложила губы "бантиком" и оголила ноги
"Милашка", "Супер". Надя Дорофеева сложила губы "бантиком" и оголила ноги
"Ну что за тигрица!" Седокова посоветовала "не впускать в свое сердце мудаков"
"Ну что за тигрица!" Седокова посоветовала "не впускать в свое сердце мудаков"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (269124)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (129868)
3
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (97531)
4
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (87565)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (76079)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (69502)
7
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (56589)
8
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (52018)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS