Посол Германии: Думаю, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам

Фельдгузен: Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха Фото: EPA

"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые уже существуют долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, которого хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно "Группа семи", постоянно в контакте относительно этих вопросов с украинским правительством", – сказала она.

Фельдгузен отметила, что для нее самым важным вопросом всегда была судебная реформа в Украине.

"Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха. Но судебная реформа – это вторая реформа, которая действительно будет менять страну. Все годы, которые я работаю в Украине, я наблюдала за шагами, которые были сделаны, я буду делать это и дальше", – заявила дипломат.

По ее словам, судебная реформа – "это никогда не было просто", но "если есть политическая воля, там можно очень много сделать".

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.