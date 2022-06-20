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ПОЛИТИКА

Посол Германии: Думаю, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам

Фельдгузен: Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха
Фельдгузен: Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха
Фото: EPA

Украина может легко справиться с требованиями Еросоюза о реформах, считает посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Об этом она заявила 20 июня на брифинге в "Медиацентре Украина", пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые уже существуют долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, которого хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно "Группа семи", постоянно в контакте относительно этих вопросов с украинским правительством", – сказала она.

Фельдгузен отметила, что для нее самым важным вопросом всегда была судебная реформа в Украине.

"Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха. Но судебная реформа – это вторая реформа, которая действительно будет менять страну. Все годы, которые я работаю в Украине, я наблюдала за шагами, которые были сделаны, я буду делать это и дальше", – заявила дипломат.

По ее словам,  судебная реформа – "это никогда не было просто", но "если есть политическая воля, там можно очень много сделать".

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент 1 марта призвал институции ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата, а 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидатаСостоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, реформы, евроинтеграция, судебная реформа, война России против Украины, Евросоюз, Анка Фельдгузен
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