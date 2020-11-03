Представители "Слуги народа" возглавят около 220 общин в Украине – заявление партии

По предварительным данным, наибольшее количество объединенных территориальных общин представители "Слуги народа" возглавят в Киевской и Харьковской, Николаевской и Сумской, а также Кировоградской областях.

Партия "Слуга народа" получит около 220 должностей председателей объединенных территориальных общин во всех регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба политической силы, ссылаясь на результаты параллельного подсчета голосов после обработки почти 100% протоколов.

По предварительным данным, наибольшее количество ОТО представители "Слуги народа" возглавят в Киевской, Харьковской, Николаевской Сумской и Кировоградской областях. Также партия лидирует по количеству полученных мандатов в областных и районных советах. В областные советы во всех регионах Украины проходят 18% представителей "Слуги народа", в районных они займут 17% мест.

По словам председателя партии Александра Корниенко, такие результаты свидетельствуют, что украинцы поддерживают стремление объединить страну.

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которые используют другие политические силы для мобилизации электората. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное – это благосостояние края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление. Ну и, конечно, большинство наших граждан в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм – пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские", – отметил Корниенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.