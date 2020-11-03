ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Представители "Слуги народа" возглавят около 220 общин в Украине – заявление партии

По предварительным данным, наибольшее количество объединенных территориальных общин представители "Слуги народа" возглавят в Киевской и Харьковской, Николаевской и Сумской, а также Кировоградской областях.

Александр Корниенко: Пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские
Александр Корниенко: Пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские
Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" получит около 220 должностей председателей объединенных территориальных общин во всех регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба политической силы, ссылаясь на результаты параллельного подсчета голосов после обработки почти 100% протоколов.

По предварительным данным, наибольшее количество ОТО представители "Слуги народа" возглавят в Киевской, Харьковской, Николаевской Сумской и Кировоградской областях. Также партия лидирует по количеству полученных мандатов в областных и районных советах. В областные советы во всех регионах Украины проходят 18% представителей "Слуги народа", в районных они займут 17% мест.

По словам председателя партии Александра Корниенко, такие результаты свидетельствуют, что украинцы поддерживают стремление  объединить страну.

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которые используют другие политические силы для мобилизации электората. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное – это благосостояние края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление. Ну и, конечно, большинство наших граждан в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм – пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские", – отметил Корниенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
  Let Down. Дочь Майкла Джексона презентовала мистический кровавый клип. Видео
  Let Down. Дочь Майкла Джексона презентовала мистический кровавый клип. Видео
"Обалдеть". Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере
"Обалдеть". Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS