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ПОЛИТИКА

Сенаторы США выступили с заявлением в поддержку Саакашвили

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Сенаторы подчеркнули, что Саакашвили заслуживает справедливого и достойного обращения
Сенаторы подчеркнули, что Саакашвили заслуживает справедливого и достойного обращения
Фото: EPA

Американские сенаторы Джин Шахин, Джим Риш, Рон Джонсон и Бен Кардин опубликовали совместное заявление с призывом к правительству Грузии из-за ареста экс-президента страны Михаила Саакашвили. Заявление опубликовано 19 ноября на сайте Шахина.

Сенаторы подчеркнули, что Саакашвили, как и все заключенные, ожидающие суда, заслуживает справедливого и достойного обращения в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии.

"Мы обеспокоены тем, что в настоящее время это не так. Мы призываем правительство Грузии незамедлительно принять меры к тому, чтобы рекомендации независимых медиков были приняты во внимание, и предоставить Саакашвили необходимую ему медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Также сенаторы рекомендуют правительству Грузии уделять первоочередное внимание серьезности ситуации с Саакашвили и учитывать последствия для политической стабильности Грузии.

"Пришло время отложить политические разногласия в пользу грузинского народа. По мере того, как эта ситуация становится все более ужасной с каждым днем, растет и риск просчета, который может привести к серьезным травмам Саакашвили или еще хуже. Такая трагедия окажет длительное негативное воздействие на демократические устремления Грузии. Мы призываем все стороны действовать в интересах грузинского народа", – резюмировали политики.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Врачи и адвокаты политика требовали его перевода в многопрофильную гражданскую клинику, но на это не давали согласия власти Грузии. 19 ноября в минюсте Грузии заявили, что готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори. Министр юстиции отметил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

Саакашвили согласился на перевод – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Ночью 20 ноября его привезли в госпиталь. В тот же день он прекратил голодовку.

Теги: США, Грузия, Михаил Саакашвили, Сенат США, задержание Саакашвили в Грузии
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