Сенаторы США выступили с заявлением в поддержку Саакашвили

Сенаторы подчеркнули, что Саакашвили, как и все заключенные, ожидающие суда, заслуживает справедливого и достойного обращения в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии.

"Мы обеспокоены тем, что в настоящее время это не так. Мы призываем правительство Грузии незамедлительно принять меры к тому, чтобы рекомендации независимых медиков были приняты во внимание, и предоставить Саакашвили необходимую ему медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Также сенаторы рекомендуют правительству Грузии уделять первоочередное внимание серьезности ситуации с Саакашвили и учитывать последствия для политической стабильности Грузии.

"Пришло время отложить политические разногласия в пользу грузинского народа. По мере того, как эта ситуация становится все более ужасной с каждым днем, растет и риск просчета, который может привести к серьезным травмам Саакашвили или еще хуже. Такая трагедия окажет длительное негативное воздействие на демократические устремления Грузии. Мы призываем все стороны действовать в интересах грузинского народа", – резюмировали политики.