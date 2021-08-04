Кабмин Украины повысил выплаты работникам центров олимпийской подготовки

Правительство выделяло 1,4 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года Фото: ЕРА

"Правительство поддержало решение об установлении с 2022 года надбавки от 15 до 100% должностного оклада за особые условия труда, тренерскую квалификацию и подготовку спортсменов. Это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут обучать следующее поколение украинских медалистов и победителей во всех видах спорта", – рассказал премьер.