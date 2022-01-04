Стефанишина о "гарантиях безопасности РФ": Заявления России – жест отчаяния и попытка еще больше повысить ставки

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, насколько Альянс готов отстаивать принципиальную позицию и не идти на ультиматум РФ о "гарантиях безопасности" и отказе Украине в приеме в НАТО.

Стефанишина напомнила, что незадолго до публикации МИД РФ этих проектов договоров прошел саммит Восточного партнерства, в итоговой декларации которого была четкая поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, отметила она, была опубликована резолюция Европейского парламента с перечнем направлений, по которым могут быть введены жесткие санкции против России. Также было заявление Североатлантического совета НАТО с призывом России к немедленному отводу войск и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Поэтому очередные заявления России, по нашему мнению, являются определенным жестом отчаяния и попыткой еще больше повысить ставки", – считает Стефанишина.