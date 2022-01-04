Стефанишина о "гарантиях безопасности РФ": Заявления России – жест отчаяния и попытка еще больше повысить ставки

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, насколько Альянс готов отстаивать принципиальную позицию и не идти на ультиматум РФ о "гарантиях безопасности" и отказе Украине в приеме в НАТО.
Стефанишина напомнила, что незадолго до публикации МИД РФ этих проектов договоров прошел саммит Восточного партнерства, в итоговой декларации которого была четкая поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кроме того, отметила она, была опубликована резолюция Европейского парламента с перечнем направлений, по которым могут быть введены жесткие санкции против России. Также было заявление Североатлантического совета НАТО с призывом России к немедленному отводу войск и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
"Поэтому очередные заявления России, по нашему мнению, являются определенным жестом отчаяния и попыткой еще больше повысить ставки", – считает Стефанишина.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.