Столтенберг заявил, что информация о возможных агрессивных действиях РФ против Украины озвучивается для их предотвращения

Столтенберг: Мы систематически разоблачали действия, планы и дезинформацию России, чтобы показать миру, что делает РФ Фото: EPA

"Мы систематически разоблачали действия, планы и дезинформацию России, чтобы показать миру, что делает РФ, и затруднить агрессивные действия России... Озвучивать все, что они делают, – это способ увеличения для них допустимого порога нападения на Украину, как то о направлении подразделений, попытках организовать переворот или о других вещах, которые, как мы опасаемся, Россия может попытаться сделать. Тот факт, что мы это делаем, – это попытка противостоять и предупредить. Разведка – это не всегда о том, чтобы предвидеть, но разведка – это об информации. Мы делаем это, чтобы предотвратить агрессивные действия против Украины", – сказал генсек.

Он отметил, что пока в НАТО не видят признаков деэскалации.

"Россия накопила военную силу в Украине и вокруг нее, беспрецедентную со времен холодной войны", – заявил Столтенберг.

Вместе с тем генсек сказал, что "из Москвы поступают сигналы, что дипломатию следует продолжать" и это "дает основания для осторожного оптимизма".