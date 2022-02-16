Украина инициировала заседание постоянного совета и форума ОБСЕ – Кулеба

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина просит провести совместное заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", – написал глава МИД.

Кулеба призвал Россию учесть обеспокоенность стран-участниц и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной военной деятельностью вблизи границы Украины.

"Заявлений о выводе войск недостаточно. Необходимы прозрачность и факты", – добавил министр.

Вчергове закликаємо Російську Федерацію відповісти на правомірні занепокоєння держав-підписантів, використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги, яку створила військова діяльність РФ поблизу кордону України. Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти 2/2

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Украина 11 февраля официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа, направив России запрос с требованием дать детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму, сообщал Кулеба. На ответ у России было 48 часов.

13 февраля Кулеба сообщил, что Украина инициирует встречу с Россией и всеми странами – участницами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос по Венскому документу.