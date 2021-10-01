В "Европейской солидарности" и ОПЗЖ заявили, что не намерены поддерживать отставку Разумкова

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что к инициативе "Слуг народа" уволить Разумкова ее фракция относится как "к войне лягушек и мышей", и что спикер парламента вместе с президентом Владимиром Зеленским несет ответственность за "треш, который они привели в Раду".

"Мы не голосовали за назначение Разумкова, поэтому и за отставку голосовать не будем. В войне лягушек и мышей не участвуем", – написала Геращенко.

О намерении ОПЗЖ не поддерживать отставку Разумкова пресс-служба политсилы сообщила "Укринформу".

Фракция "Европейской солидарности" в Раде состоит из 27 народных депутатов, фракция ОПЗЖ – из 44 нардепов.

Фракция "Батьківщина", состоящая из 25 нардепов, еще не рассматривала вопрос Разумкова, но, скорее всего, не будет голосовать "за хотелки власти", сообщили изданию Новини.LIVE нардепы от "Батьківщини" Михаил Волынец и Алена Шкрум.

Фракция партии "Голос" (20 нардепов) также не будет голосовать за отставку спикера, заявляла лидер политсилы Кира Рудик.

Для принятия решения Верховной Раде необходимо как минимум 226 голосов "за". У монобольшинства из "Слуги народа", инициировавшей отставку Разумкова, имеется 244 мандата.