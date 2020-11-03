В Милане началось, возможно, последнее заседание по апелляции на приговор Маркиву – МВД

Защита украинского нацгвардейца Виталия Маркива будет настаивать на снятии всех обвинений и полном оправдании по делу о гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Глава МВД Арсен Аваков, который приехал в Милан на слушание, назвал сегодняшнее заседание решающим.

Утром 3 ноября в апелляционном суде Милана началось заседание по обжалованию приговора в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, сообщила в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова, которая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым приехала на слушание.

Аваков в Twitter назвал это заседание решающим. Он сообщил, что в суд приехала также мама Маркива.

Вирішальне засідання апеляційного суду в Мілані. Ми з мамою Віталія тут. Україна не залишить свого содата! * pic.twitter.com/LhRdYkVpzp — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 3, 2020

Это заседание посвящено дебатам между сторонами защиты и обвинения и, возможно, станет последним в апелляционном процессе, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Перед начало прений суд присяжных должен принять решение о присоединении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующие о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле. Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами – "Не в этом городе. Не в то время", который также доказывает невиновность Виталия", – говорится в релизе министерства.

Защита будет настаивать на снятии всех обвинений и полном оправдании украинца.

Денисова не исключила, что суд в Милане вынесет промежуточное решение, после которого рассмотрение апелляции продолжится.

"Согласно с их законодательством, апелляционный суд может принять решение, которого мы ждем, – полностью удовлетворить жалобу Виталия Маркива. Решение, которое [тоже] может быть, которое мы не примем ни в коем случае, – апелляционный суд подтвердит решение первой инстанции. Может сменить количество лет отбывания наказания. Но мы все же надеемся, что справедливость есть. Мы за нее борется, Украина своих не оставляет и поэтому обязательно победим. Free Vitaly Markiv", – добавила она.

К зданию суда поддержать Маркива уже традиционно пришли представители украинской общины, рассказал в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, который посещает судебные слушания. Он обнародовал видео, на котором митингующие поют гимн Украины.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.