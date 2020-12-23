В Украине происходит тотальный институциональный кризис – Климкин

Назначение экс-топ-менеджера "Нафтогазу" Юрия Витренко в Минэнерго после того, как его кандидатуру не поддержала Верховная Рада, Украине еще долго будут вспоминать, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко и.о. министра энергетики после неподдержания его кандидатуры Верховной Радой нарушило принципы парламентской демократии.

Об этом 22 декабря заявил в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Энергетики получили на свой день подарок в виде нового руководителя ведомства. Абсолютно безотносительно кандидатуры Витренко (у меня, кстати, есть опыт взаимодействия с ним на международном направлении), это – пощечина принципам парламентской демократии. Ни в одной европейской стране невозможно представить, что правительство назначает временно исполняющим обязанности того, кто не прошел парламентское голосование", – написал дипломат.

Он считает, что этот пример Украине "долго будут вспоминать", когда украинские политики будут снова говорить о "прогрессе демократии в Украине" и готовности к следующим шагам в продвижении страны в НАТО и Европейский союз.

"Последние недели все обсуждали конституционный кризис, на самом деле у нас тотальный институциональный кризис, а парламентско-президентская республика становится просто строкой в Конституции. Это необходимо изменить", – заявил Климкин.

17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать его кандидатуру. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря стало известно, что Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины.

В тот же день Кабинет Министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности первого замминистра энергетики по ее заявлению и назначил на эту должность Витренко. На него также возложили обязанности министра.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.