В Украине заработает первая белорусская онлайн-школа

Первая белорусская онлайн-школа в Украине уже обзавелась учителями и сейчас ведет набор учащихся.

Театральная актриса, лидер рок-группы "Нака" Анастасия Шпаковская, уехавшая из Беларуси с детьми, объявила о зачислении учеников в первую белорусскую дистанционную школу в Украине. Об этом пишет "Радыё Свабода".

По ее словам, в школе планируется изучать белорусский язык, литературу и историю, а также английский язык и IT-технологии. Также она сообщила, что уже есть полная договоренность о легализации этого проекта и все выпускники этой школы получат государственный аттестат.

Шпаковская призвала родителей потенциальных учеников связываться с ней, чтобы процесс обучения можно было организовать быстрее. Она рассказала, что сейчас школа уже обзавелась учителями и находится на этапе поиска потенциальных учащихся.

В свою очередь, сопредседатель движения солидарности "Вместе" Елена Толстая сообщила, что было бы целесообразно разработать также проект по созданию белорусского университета в Украине.

Граждане Беларуси начали покидать страну на фоне продолжающихся протестов против результатов выборов президента. По словам экс-министра культуры республики Павла Латушко, около 500 белорусских беженцев находятся в Польше, еще 300 – в Литве. За границей также находятся большинство членов президиума координационного совета белорусской оппозиции и главная оппонентка действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.