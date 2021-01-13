"За майбутнє" требует ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов и созывает внеочередные сессии местных советов

Председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица отметил, что законопроект, который предполагает мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, уже готов.

С 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду Фото: depositphotos.com

Депутаты от политической партии "За майбутнє" созывают внеочередные сессии областных и городских советов, они собираются принять обращения к президенту, правительству и Верховной Раде с требованием установить экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги и ввести мораторий на их повышение как минимум на год. Об этом партия сообщает 13 декабря на своем официальном сайте.

"Среди наших требований – во-первых, ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в государственный бюджет на 2021 год, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения. И в-третьих, осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабмина и НКРЭКУ", – сказано на сайте партии.

Председатель партии Игорь Палица отметил, что законопроект, который предполагает мораторий, уже готов.

"Партия "За майбутнє" требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не "похоронил" эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынский, Хмельницкий и Полтавский областные советы, которые запланировали созывы 14-го, 15-го и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Киевский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги", – цитирует пресс-служба главу политической силы.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

13 января Кабмин внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина. Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м³.