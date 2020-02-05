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Законопроект о сокращении числа нардепов принят в первом чтении, Бабак ушла в отставку. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 4 февраля.

Сокращение числа нардепов до 300 поддержало 236 депутатов
Сокращение числа нардепов до 300 поддержало 236 депутатов
Фото: iportal.rada.gov.ua

Кадровые перестановки в Кабмине

Верховная Рада большинством голосов уволила экс-министра развития общин и территорий Алену Бабак, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Она выступила перед парламентариями и сказала, обратившись к "злопыхателям" и "строительной мафии", что борьба с коррупцией в строительной отрасли начата новым правительством и не имеет обратного пути.

Также парламент большинством голосов решил назначить вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля.

Первый шаг Рады к сокращению числа нардепов

Парламент принял в первом чтении инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

За проект закона проголосовало 236 депутатов.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что такая инициатива несет больше негатива, чем позитива

Зеленский поддерживает введение запрета на возвращение национализированных банков их экс-владельцам

Глава государства считает правильным принятие законопроекта №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы", который запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения.

Зеленский уверен, что Верховная Рада примет этот законопроект. 

Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам

Апелляционный орган Всемирной торговой организации поддержал большинство требований Украины при рассмотрении апелляции на решение ВТО о запрете Россией экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Органу по разрешению споров ВТО (DSB) рекомендовали потребовать от России привести в соответствие с требованиями международного соглашения о технических барьерах в торговле ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования.

Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV

К началу суток 4 февраля в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, составило 20 438 человек; количество смертей увеличилось до 425. В Гонконге зафиксирован первый смертельный исход, в Бельгии – первый случай инфицирования.

Из-за вируса в Японии объявили карантин на круизном лайнере, где находится более 3 тыс. человек. В Китае – отменили гонку Формулы Е

В Украине случаев заражения на 4 февраля не зафиксировано. 

Всемирная организация здравоохранения считает, что распространение 2019-nCoV не является пандемией – это "эпидемия со множественными очагами". 

Украинцы тратят на еду 42% своих доходов

Украина заняла 93-е место в рейтинге расходов на питание семей, который составляет министерство сельского хозяйства США. Страна опередила Уганду, где доля расходов на питание – 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59%), которая занимает последнее место в списке.

В Украину идет похолодание

5 февраля в Украину придет циклон Petra, который принесет снег, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели и гололед, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, местами ожидается снижение температуры до -10 °С и ниже. 

Спасатели попросили водителей ряда регионов не покидать населенные пункты из-за приближающегося циклона.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, ВТО, циклон, снег, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, коронавирус 2019-nCoV
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