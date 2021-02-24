Зеленский предложил Литве помощь в массовом производстве вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в начале пандемии коронавируса Украина поддерживала некоторые страны Европейского союза, предоставляя им средства индивидуальной защиты и помощь медицинских специалистов.

Зеленский попросил главу МИД Литвы о помощи в ускорении поставок в Украину большего количества вакцины от коронавируса Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом предложил литовской стороне помощь в массовом производстве вакцины от COVID-19. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства отметил, что в начале пандемии коронавируса Украина поддерживала некоторые страны Европейского союза, предоставляя им средства индивидуальной защиты и помощь медицинских специалистов.

Собеседники обсудили ситуацию с COVID-19 в Украине и Литве, а также меры, принимаемые руководством обоих государств с целью преодоления пандемии и защиты граждан.

Зеленский попросил Ландсбергиса о помощи в ускорении поставок в Украину большего количества вакцины от коронавируса.

Накануне Ландсбергис на пресс-конференции в Киеве заявил, что Литва предоставит Украине излишки своих вакцин от COVID-19.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.