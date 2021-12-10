Зеленский рассказал, почему президент США позвонил ему через два дня после разговора с Путиным

"США советуются со странами Европейского союза, потому что если после саммита Байден будет говорить с Украиной первой, то завтра народы Германии, Франции или бриты, которые имеют совместные поколения людей, – они скажут: "Так у вас поменялись приоритеты?" – отметил президент.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Байден действовал неправильно, когда не позвонил Зеленскому сразу после онлайн-переговоров 7 декабря с Путиным.

"На мой взгляд, это… ошибка. Администрация Байдена вела себя так, будто самые важные столицы – это Москва, Париж, Лондон и Берлин. И не обращала внимания на то, что есть другие важные столицы, в первую очередь Киев, а также Варшава, Бухарест и так далее… И на мой взгляд, это тоже ошибка с геополитической точки зрения", – сказал Хербст.