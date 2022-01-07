Зеленскому не стоит преследовать бизнесменов, если Украина хочет противостоять агрессии России – аналитик Newlines Institute

Зеленский (на фото) говорил, что готовился госпереворот с участием Ахметова Фото: ЕРА

Он отметил, что с появлением коронавирусной инфекции президент Украины обратился за помощью именно "к олигархам, чтобы помочь стране" справиться с эпидемией, и именно Ринат Ахметов, против которого Зеленский выступает сейчас, пожертвовал наибольшую помощь – около $18 млн.

Автор статьи обратил внимание, что в то время, как Зеленский вернулся к предвыборным обещаниям бороться с олигархами, "дружественный президенту олигарх" Игорь Коломойский "гуляет на свободе".

Бохари подчеркивает, что активы Ахметова в энергетике и связанные с ней очень важны в условиях российской агрессии.

У Ахметова "есть счета с россиянами", считает автор статьи. Он напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса бизнесмен потерял активы на $18 млрд, и эту экспроприацию Ахметов "вряд ли простит".

Рассуждая о внутриполитической ситуации в Украине, Бохари делает вывод, что прозападная власть остается слабой из-за "распрей в элите". Автор статьи считает, что Украине для противостояния "российской гегемонии" необходима общность политических и финансовых группировок.

На фоне скопления российских войск на границе Украины Зеленскому не стоит преследовать бизнесменов, если Украина хочет противостоять агрессии России, заявил американский аналитик.