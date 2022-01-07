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ПОЛИТИКА

Зеленскому не стоит преследовать бизнесменов, если Украина хочет противостоять агрессии России – аналитик Newlines Institute

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Зеленский (на фото) говорил, что готовился госпереворот с участием Ахметова
Зеленский (на фото) говорил, что готовился госпереворот с участием Ахметова
Фото: ЕРА

В условиях российской агрессии президенту Украины Владимиру Зеленскому следует поддерживать хорошие отношения с крупными бизнесменами. Такое мнение директор отдела аналитического развития Newlines Institute в Вашингтоне Камран Бохари выразил в статье, опубликованной 4 января в издании Foreign Policy.

Он отметил, что с появлением коронавирусной инфекции президент Украины обратился за помощью именно "к олигархам, чтобы помочь стране" справиться с эпидемией, и именно Ринат Ахметов, против которого Зеленский выступает сейчас, пожертвовал наибольшую помощь – около $18 млн.

Автор статьи обратил внимание, что в то время, как Зеленский вернулся к предвыборным обещаниям бороться с олигархами, "дружественный президенту олигарх" Игорь Коломойский "гуляет на свободе".

Бохари подчеркивает, что активы Ахметова в энергетике и связанные с ней очень важны в условиях российской агрессии.

У Ахметова "есть счета с россиянами", считает автор статьи. Он напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса бизнесмен потерял активы на $18 млрд, и эту экспроприацию Ахметов "вряд ли простит".

Рассуждая о внутриполитической ситуации в Украине, Бохари делает вывод, что прозападная власть остается слабой из-за "распрей в элите". Автор статьи считает, что Украине для противостояния "российской гегемонии" необходима общность политических и финансовых группировок.

На фоне скопления российских войск на границе Украины Зеленскому не стоит преследовать бизнесменов, если Украина хочет противостоять агрессии России, заявил американский аналитик.

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа".

Теги: Ринат Ахметов, эпидемия, экономика, энергетика, Игорь Коломойский, оккупация, пожертвование, помощь, Владимир Зеленский, олигархи, российская агрессия, президент, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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