Данные украинских автовладельцев не пострадали в результате кибератаки – Госспецсвязи

"В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. В ближайшее время ему предстоит возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую "чистую" информационную инфраструктуру", – отметили в посте.

Команда специалистов CERT-UA обрабатывает информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft по использованию злоумышленниками для атаки вредоносного программного обеспечения, замаскированного под шифрователь и имеющего деструктивный характер.

"В течение пятницы действительно были зафиксированы единичные случаи активности подобного программного обеспечения, однако связывать их с основной кибератакой преждевременно", – добавили в Госспецсвязи.