Половина украинцев выступает против "карантина выходного дня" – опрос

35% украинцев считают, что введение "карантина выходного дня" уменьшит распространение коронавирусной инфекции в стране, 62% – противоположного мнения. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг".

49% украинцев поддерживают введение в Украине "карантина выходного дня". Столько же – выступают против. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", опубликованный 19 ноября.

Кроме того, 35% украинцев считают, что введение "карантина выходного дня" уменьшит распространение коронавирусной инфекции в стране, 62% – противоположного мнения.

За жесткий локдаун с закрытием кафе, школ и прекращением движения транспорта выступают 36% опрошенных, против – 61%. При этом 55% считают, что при введении полного карантина распространение болезни уменьшится, 42% уверены, что это не поможет.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 15–17 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".