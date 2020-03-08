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В Днепре на территории аэропорта изъяли пять авиационных бомб времен Второй мировой

В целях безопасности во время поиска и изъятия боеприпасов на территории Международного аэропорта Днепропетровск с 9.00 до 12.10 аэропорт был закрыт для приема и вылета самолетов, рассказали в пресс-центре управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Бомбы обнаружили во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции аэропорта
Бомбы обнаружили во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции аэропорта
Фото: dp.dsns.gov.ua

На территории Международного аэропорта Днепропетровск изъяли пять авиационных бомб SC-10 времен Второй мировой войны. Об этом 8 марта проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что работы по изъятию старых боеприпасов начались 7 марта и закончились 8 марта в 10.43. Их обнаружили во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции аэропорта.

"Обследовано четыре квадратных метра территории. Всего выявлено пять единиц устаревших авиационных бомб SC-10. Осуществляется загрузка боеприпасов в автомобиль для вывоза и уничтожения", – отметили в ведомстве.

Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua

В целях безопасности сегодня с 9.00 аэропорт был закрыт для приема и вылета самолетов. В 12.10 его работу возобновили.

Теги: Украина, ГСЧС, аэропорт, Днепр, Днепропетровская область, боеприпасы
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