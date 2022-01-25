В Украине минимум одну дозу вакцины против COVID-19 получили 49% взрослого населения – Минздрав

"Больше всего вакцинированных в Киеве – более 71% взрослых жителей. В шести областях более половины взрослых получили по меньшей мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области", – говорится в сообщении.

Наименьшее количество вакцинированных – в Закарпатской (34,1%), Ивано-Франковской (38,9%), Черновицкой (39,4%) и Волынской (39,9%) областях.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По состоянию на 25 января в Украине минимум одну дозу вакцины получило 15,2 млн человек, две дозы – 14,5 млн, дополнительную дозу – 13,6 тыс., бустерную – 225,9 тыс.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, иммунизация от COVID-19 сохранила 18 тыс. жизней украинцев.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.