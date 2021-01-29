Власти проверили наличие частных учреждений по оказанию соцуслуг в 20 регионах – Лазебная

В 20 украинских областях выявили 334 частныз учреждения по оказанию соцуслуг, там проживает 1030 человек, сообщила министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

Власти 20 областей уже проверили частные организации, которые предоставляют социальные услуги. Об этом во время выступления в Верховной Раде 29 января сообщила министр соцполитики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она сказала, что на местах не выявляют учреждения по оказанию соцуслуг.

"Например, на сегодня в реестр предоставителей соцуслуг по услуге стационарного ухода пожилых людей внесена информация о 91 коммунальном и 42 частных учреждениях. Информацию о частных учреждениях подали 14 облгосадминистраций и Киевская горгосадминистрация. Возникает вопрос к 10 другим регионам: на вашей территории нет таких частных учреждений?" – заявила Лазебная.

Министр сообщила, что ведомство начало проверять наличие таких учреждений во всех регионах.

"По состоянию на конец вчерашнего дня проведена работа по выявлению и проверки предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы в 20 областях и Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области", – сказала она.

Лазебная отметила, что в регионах, которые предоставили результаты проверки, выявили 334 таких учреждения, где проживает 1030 человек.

Министр выступила за развитие рынка предоставления социальных услуг.

"Мы должны признать, что частный рынок предоставления соцуслуг существует. Сейчас он преимущественно находится в тени, его надо выводить на свет, обеспечивать его прозрачность, надежность, наличие достоверной информации о нем у потребителей, поскольку такая практика нужна людям и очень полезна для государства", – сказала Лазебная.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, все жертвы были на втором этаже здания. 25 января число жертв увеличилось, в больнице умер мужчина, эвакуированный во время ЧС.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.