Взрыв на распределительном газопроводе в Луганске не влияет на ГТС Украины – Макогон

"Учитывая многочисленные сообщения в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории, следует сообщить, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит", – подчеркнул он.

Макогон добавил, что ОГТС Украины работает в штатном режиме и выполняет свои транзитные обязательства.

"Кстати, магистральный газопровод "Дружба" вообще не проходит через эту территорию, если имелся в виду нефтепровод", – заявил он.

По словам Макогона, с начала оккупации части Донбасса Россией ГТС этих территорий полностью отключена от ГТС Украины.

"С территории Украины поставки газа на неподконтрольные территории не производятся", – написал он.