Замеченный в Монако бизнесмен Войтенко пригласил журналиста "Украинской правды" Ткача посетить Харьковскую область

Войтенко подтвердил, что в расследование Ткача попал его автомобиль Mercedes-Maybach и что он был за рулем этого авто.
"Договор на покупку автомобиля был подписан в августе 2021 года. Часть оплат за автомобиль прошла в 2021 году, часть – уже в 2022 году. Автомобиль куплен по безналичному расчету, а значит, абсолютно прозрачно. Стоимость автомобиля – в районе 7 млн грн, из которых в бюджет предприятие заплатило 1,43 млн грн налогов", – отметил бизнесмен.
При этом он подчеркнул, что никакими льготами, преференциями, правилами "нулевой растаможки" его предприятие не пользовалось.
"Налоги заплачены в бюджет в полном объеме, на что есть все подтверждающие документы, которые я готов предоставить как вам, так и уважаемому журналисту Михаилу Ткачу. Если, конечно, он хочет реально в этом разобраться, а не пересказывать то, что ему кто-то сообщил. Я всегда уважал и уважаю работу журналистов, в том числе "Украинской правды", и очень хорошо ко всем отношусь. Но в данном случае, мне кажется, были допущены неточности. И кто-то специально их на меня спровоцировал", – заявил Войтенко.
Он пригласил автора расследования на свое предприятие.
"Если есть желание, я приглашаю Михаила Ткача посетить Харьковскую область, посетить мое предприятие, понять, как живет аграрий сегодня, как мы работаем в условиях войны, пообщаться с трудовым коллективом, с жителями общины, с военными – я не хочу сейчас пиариться, мне это не нужно, я не политик, – как и сколько я всего сделал во время войны. Но если Михаилу будет интересно показать своей публике реальную информацию, я всегда рад, пожалуйста", – добавил бизнесмен.
Также он рассказал, что за границу выезжал официально и был там 10 дней, во время поездки посетил несколько городов, а в Монако был несколько дней.
"Целей у моей поездки было две. Первая – это гуманитарные вопросы, о которых я сказал. Вторая цель – это вопросы бизнеса… В частности, в Монако у меня было две встречи по экспорту сельхозпродукции. При этом всем я хочу отметить, что все время с начала войны я нахожусь в Украине. Предприятие работает, ни на один день мы не прекращали работу. Мы работали даже в условиях, когда линия фронта – а мы в Харьковской области находимся – была очень близка к нам", – подчеркнул Войтенко.
Он отверг информацию журналистов о том, что покупал за границей вещи стоимостью несколько десятков тысяч долларов.
"Дорогие вещи я не покупал, хотя могу себе это позволить… Сейчас война. Дорогие и брендовые вещи мне не нужны. Сейчас я сконцентрирован на работе своего предприятия, на помощи общине, на подготовке к новому агросезону, на помощи военным", – сказал Войтенко.
По его словам, скандал вокруг его поездки создается искусственно "политическими фигурами из бывшей ОПЗЖ" с целью дискредитировать его отца, который занимает должность главы Красноградской РГА.
"Искусственно создается в его сторону ситуация. Я так это вижу… Если есть сомнения, я пригласил Ткача, пусть приедет и посмотрит. Я каждый день с 7.00 на работе – welcome, добро пожаловать, мы все покажем, расскажем", – подчеркнул Войтенко.
Журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач 20 октября сообщил, что автомобиль Maybach, зарегистрированный на фирму Войтенко, был замечен в Монте-Карло. Ткач утверждает, что якобы сын чиновника вез из Европы не помощь ВСУ или нуждающимся, а дорогие брендовые вещи.
Первый фильм-расследование "Батальон Монако" вышел на YouTube-канале издания "Украинская правда" 16 августа. В нем говорится о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе. Вторая часть "Батальона Монако" вышла 17 октября.
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