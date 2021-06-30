Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по спортивной ходьбе

Новое место, где состоится чемпионат мира по спортивной ходьбе, планируют объявить до 29 июля Фото: ЕРА

В ассоциации объяснили, что такое решение было принято по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается "неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь".

World Athletics уже ведет переговоры с альтернативными городами – организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения до 29 июля.

При этом отмечается, что World Athletics "доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые выполнили большую работу, чтобы провести это мероприятие, и жалеет, что сложились обстоятельства, которые привели к такому решению".

Чемпионат мира должен был состояться в Минске в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 23–24 апреля 2022 года.