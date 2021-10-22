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Украинский гимнаст завоевал бронзу на чемпионате мира в Японии

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Ковтун получил свою первую медаль на чемпионате мира
Ковтун получил свою первую медаль на чемпионате мира
Фото: europeangymnastics.com

Украинский гимнаст, 18-летний Илья Ковтун 22 октября выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском городе Китакюсю. Об этом сообщило издание Tribuna.com.

Украинец стал третьим в мужском индивидуальном многоборье. В квалификации Ковтун был пятым с результатом 83,565 балла. В финале гимнаст набрал 84,899 балла и замкнул топ-3. 

Золото выиграл китайский спортсмен Чжан Бохэн (87,981), серебро – японец Даики Хасимото (87,964).

Спортсмены состязались в мужском многоборье, победителя определяли по сумме баллов в шести дисциплинах (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина), уточнил портал "Факты".

Ковтуну в финале удалось улучшить результаты в квалификации в пяти из шести видов программы.

Контекст:

В Китакюсю Ковтун получил свою первую медаль на чемпионате мира.

В апреле этого года Ковтун стал третьим на чемпионате Европы в швейцарском Базеле в индивидуальном многоборье. На Олимпийских играх в Токио Ковтун занял 11-е место

Для Украины эта медаль вторая в истории чемпионатов мира в многоборье. В октябре 2019 года бронзу завоевал гимнаст Олег Верняев в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Теги: Япония, гимнастика, спортивная гимнастика, Олег Верняев, спортсмены
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