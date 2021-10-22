Украинский гимнаст завоевал бронзу на чемпионате мира в Японии

Ковтун получил свою первую медаль на чемпионате мира Фото: europeangymnastics.com

Украинец стал третьим в мужском индивидуальном многоборье. В квалификации Ковтун был пятым с результатом 83,565 балла. В финале гимнаст набрал 84,899 балла и замкнул топ-3.

Золото выиграл китайский спортсмен Чжан Бохэн (87,981), серебро – японец Даики Хасимото (87,964).

Спортсмены состязались в мужском многоборье, победителя определяли по сумме баллов в шести дисциплинах (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина), уточнил портал "Факты".

Ковтуну в финале удалось улучшить результаты в квалификации в пяти из шести видов программы.