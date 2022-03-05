Экс-депутат Госдумы РФ Барышев: Предлагаю объявить импичмент Путину, а причастных к разжиганию войны судить как военных преступников

Барышев: Здесь виноват каждый из нас. Все мы, все наше общество российское несем за это ответственность Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

"Сегодня как кошмарный сон каждый из нас видит эту ситуацию, когда наша армия воюет на территории братского с нами государства, воюет с Украиной. Если бы мне сказали раньше, что мы будем воевать с украинцами, это был бы такой полный бред, никто бы в это не поверил", – отметил он.

Барышев обратился к украинцам, заявив, что РФ не хочет войны.

"Теперь давайте разберем как так получилось, что проснувшись утром мы вдруг узнаем, что наши войска зашли на территорию Украины. Как это вообще допустимо, как это произошло. Здесь виноват каждый из нас. Все мы, все наше общество российское несем за это ответственность", – сказал российский политик.

Он привел пример США, где если бы президент вдруг решил бросить ядерную бомбу на мир, то ему бы никто не разрешил, так как у них существует система сдерживания и система противовесов.

"При нашем с вами попустительстве мы проводим выборы, выбираем Госдуму. Эти наши несчастные бюджетники, которые боятся, что их уволят – да лучше бы вас уволили, вы бы сохранили бы честь и человеческое достоинство – начинают вбрасывать, опуская глаза бюллетени и голосовать за каких-то ничтожеств, которых никогда бы в жизни наш русский народ никогда не выбрал. И сегодня они 350 человек голосуют дружно за [введение войск в Украину]", – отмечает Барышев.

По мнению политика, все эти события были организованы и срежиссированы одним человеком с ярко выраженными маниакальными симптомами.

"Ради того, чтобы наша страна жила и развивалась дальше, чтобы наше общество не был изгоем, чтобы мы могли уважать себя и смотреть в будущее уверенно, смотреть прямо в глаза своим детям, быть достойными памяти наших предков, я предлагаю объявить немедленный импичмент президенту Путину и тех лиц, которые причастны к разжиганию национальной розни и войны на территории нашей братской страны, судить как военных преступников", – предложил он.

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