Экс-депутат Госдумы РФ Барышев: Предлагаю объявить импичмент Путину, а причастных к разжиганию войны судить как военных преступников

"Сегодня как кошмарный сон каждый из нас видит эту ситуацию, когда наша армия воюет на территории братского с нами государства, воюет с Украиной. Если бы мне сказали раньше, что мы будем воевать с украинцами, это был бы такой полный бред, никто бы в это не поверил", – отметил он.
Барышев обратился к украинцам, заявив, что РФ не хочет войны.
"Теперь давайте разберем как так получилось, что проснувшись утром мы вдруг узнаем, что наши войска зашли на территорию Украины. Как это вообще допустимо, как это произошло. Здесь виноват каждый из нас. Все мы, все наше общество российское несем за это ответственность", – сказал российский политик.
Он привел пример США, где если бы президент вдруг решил бросить ядерную бомбу на мир, то ему бы никто не разрешил, так как у них существует система сдерживания и система противовесов.
"При нашем с вами попустительстве мы проводим выборы, выбираем Госдуму. Эти наши несчастные бюджетники, которые боятся, что их уволят – да лучше бы вас уволили, вы бы сохранили бы честь и человеческое достоинство – начинают вбрасывать, опуская глаза бюллетени и голосовать за каких-то ничтожеств, которых никогда бы в жизни наш русский народ никогда не выбрал. И сегодня они 350 человек голосуют дружно за [введение войск в Украину]", – отмечает Барышев.
По мнению политика, все эти события были организованы и срежиссированы одним человеком с ярко выраженными маниакальными симптомами.
"Ради того, чтобы наша страна жила и развивалась дальше, чтобы наше общество не был изгоем, чтобы мы могли уважать себя и смотреть в будущее уверенно, смотреть прямо в глаза своим детям, быть достойными памяти наших предков, я предлагаю объявить немедленный импичмент президенту Путину и тех лиц, которые причастны к разжиганию национальной розни и войны на территории нашей братской страны, судить как военных преступников", – предложил он.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. После этого новых данных не озвучивали.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.