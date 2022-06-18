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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики благодаря ВСУ вернули свет для 6 тыс. семей на Донбассе – ДТЭК

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Из-за регулярных обстрелов без электроснабжения остается 323 населенных пункта Донецкой области
Из-за регулярных обстрелов без электроснабжения остается 323 населенных пункта Донецкой области
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики вернули свет для 6 тыс. домов в 11 населенных пунктах в Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, удалось вернуть свет в населенные пункты бахмутского и торецкого направлений, где враг сосредоточил наступательные действия.

"Больше всего восстановлено в Бахмутском районе. На торецком направлении энергетики наконец-то смогли провести необходимый ремонт и запитать более 4 тыс. домов местных жителей, обесточенных из-за обстрелов двое суток назад", – сообщили в компании.

Сейчас из-за регулярных обстрелов без электроснабжения остается 323 населенных пункта Донецкой области.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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