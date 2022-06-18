Энергетики благодаря ВСУ вернули свет для 6 тыс. семей на Донбассе – ДТЭК

В частности, удалось вернуть свет в населенные пункты бахмутского и торецкого направлений, где враг сосредоточил наступательные действия.

"Больше всего восстановлено в Бахмутском районе. На торецком направлении энергетики наконец-то смогли провести необходимый ремонт и запитать более 4 тыс. домов местных жителей, обесточенных из-за обстрелов двое суток назад", – сообщили в компании.

Сейчас из-за регулярных обстрелов без электроснабжения остается 323 населенных пункта Донецкой области.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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