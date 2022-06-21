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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о визите Зеленского на передовую: Бойцы были, мягко говоря, шокированы

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Зеленский в начале июня съездил на Донбасс и встретился с военными
Зеленский в начале июня съездил на Донбасс и встретился с военными
Фото: president.gov.ua

Визит президента Украины Владимира Зеленского на линию фронта на Донбассе в начале июня готовился абсолютно тайно и стал неожиданностью даже для военных, с которыми он встретился. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, которое вышло 20 июня.

Ермак отметил, что до полномасштабного вторжения Зеленский "лично проехал всю линию фронта", и в этот раз также решил приехать на передовую, чтобы лично убедиться, что там происходит и подбодрить украинских защитников.

"Это действительно было важно, все готовилось в обстановке полной секретности и стало абсолютной неожиданностью даже для бойцов. Когда мы вошли в Лисичанске в помещение, где проходили встречи, все были, мягко говоря, шокированы, увидев верховного главнокомандующего. А дальше – сильно обрадовались", – сказал Ермак.

Политик отметил, что у него осталось двоякое впечатление от этой поездки. 

"С одной стороны, удручающее – от пустого Лисичанска, от того, что мы собственными глазами видели, как пылают дома, по которым за несколько минут или часов до того прилетали ракеты. Но в то же время было ощущение не то что спокойствия, а надежды. Потому что мы увидели солдат, увидели их настроение. Все они нацелены держаться, нацелены на победу, другого никто даже не допускает... Это была важная поездка. В общем, личное общение президента с людьми очень важно", – сказал глава ОП.

Он также заявил, что все государственные служащие и депутаты должны на постоянной основе посещать и фронт и деоккупированные города – "для того, чтобы иметь моральное право вообще потом что-то говорить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабной войны Зеленский несколько раз покидал Киев.

В начале апреля он посещал пострадавшие от оккупантов города Киевской области, в конце мая – Харьков и позиции военных в Харьковской области, в июне – Запорожскую область и города Донбасса (Лисичанск Луганской области и Соледар Донецкой области), где идут ожесточенные бои. 18 июня Зеленский съездил на юг Украины – в Николаевскую и Одесскую области, включая областные центры. 

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, военные, Лисичанск, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Ермак
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