Ермак о визите Зеленского на передовую: Бойцы были, мягко говоря, шокированы

Ермак отметил, что до полномасштабного вторжения Зеленский "лично проехал всю линию фронта", и в этот раз также решил приехать на передовую, чтобы лично убедиться, что там происходит и подбодрить украинских защитников.

"Это действительно было важно, все готовилось в обстановке полной секретности и стало абсолютной неожиданностью даже для бойцов. Когда мы вошли в Лисичанске в помещение, где проходили встречи, все были, мягко говоря, шокированы, увидев верховного главнокомандующего. А дальше – сильно обрадовались", – сказал Ермак.

Политик отметил, что у него осталось двоякое впечатление от этой поездки.

"С одной стороны, удручающее – от пустого Лисичанска, от того, что мы собственными глазами видели, как пылают дома, по которым за несколько минут или часов до того прилетали ракеты. Но в то же время было ощущение не то что спокойствия, а надежды. Потому что мы увидели солдат, увидели их настроение. Все они нацелены держаться, нацелены на победу, другого никто даже не допускает... Это была важная поездка. В общем, личное общение президента с людьми очень важно", – сказал глава ОП.

Он также заявил, что все государственные служащие и депутаты должны на постоянной основе посещать и фронт и деоккупированные города – "для того, чтобы иметь моральное право вообще потом что-то говорить".

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