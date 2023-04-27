"Это хорошая новость". Боррель приветствовал разговор Зеленского с Си Цзиньпином

По словам Борреля, этого разговора ждали и это "хорошая новость".

"Это первый шаг, который Китай в конечном итоге сделает для Украины, и мы хотим сказать, что любая значимая инициатива для установления справедливого мира для Украины очень приветствуется. Я хочу внести ясность: мы все хотим мира. Когда я слышу, как некоторые лидеры говорят: "Мы хотим мира" – я тоже. И больше всех хочет мира украинский народ. Поверьте, если кто-то и хочет мира, так это те, кто страдает [от] последствий войны – украинцы", – заявил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что мир должен быть справедливым.

"А для этого нам нужна мобилизация и участие всех во всем мире, и в основном таких стран, как Китай, который является постоянным членом Совета Безопасности ООН и несет особую ответственность за соблюдение Устава ООН. Будет решен мир, и Украина должна решить, на каких условиях. А пока мы продолжим поддерживать Украину. Я очень приветствую этот телефонный разговор между председателем Си [Цзиньпином] и президентом [Владимиром] Зеленским", – сказал Боррель.