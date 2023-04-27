"Это хорошая новость". Боррель приветствовал разговор Зеленского с Си Цзиньпином

По словам Борреля, этого разговора ждали и это "хорошая новость".
"Это первый шаг, который Китай в конечном итоге сделает для Украины, и мы хотим сказать, что любая значимая инициатива для установления справедливого мира для Украины очень приветствуется. Я хочу внести ясность: мы все хотим мира. Когда я слышу, как некоторые лидеры говорят: "Мы хотим мира" – я тоже. И больше всех хочет мира украинский народ. Поверьте, если кто-то и хочет мира, так это те, кто страдает [от] последствий войны – украинцы", – заявил он.
В то же время дипломат подчеркнул, что мир должен быть справедливым.
"А для этого нам нужна мобилизация и участие всех во всем мире, и в основном таких стран, как Китай, который является постоянным членом Совета Безопасности ООН и несет особую ответственность за соблюдение Устава ООН. Будет решен мир, и Украина должна решить, на каких условиях. А пока мы продолжим поддерживать Украину. Я очень приветствую этот телефонный разговор между председателем Си [Цзиньпином] и президентом [Владимиром] Зеленским", – сказал Боррель.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.
По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский "мирный план", а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.
Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы все государства "воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.
После разговора с главой КНР Зеленский отметил, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".