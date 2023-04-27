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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином: Важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины

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Столтенберг прокомментировал разговор лидеров Украины и Китая
Столтенберг прокомментировал разговор лидеров Украины и Китая
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем 27 апреля, сообщает пресс-служба НАТО.

Генсек НАТО ответил на вопрос журналистов о том, может ли Китай выступить посредником в мирных переговорах.

"Украина сама решает, каковы условия для переговоров и в каких форматах они должны быть. Любая возможность для значимых переговоров требует, чтобы Украина обладала необходимой военной мощью, чтобы послать президенту [страны-агрессора РФ Владимиру] Путину очень четкий сигнал о том, что он не победит на поле боя", – сказал он.

По словам Столтенберга, возможно, война закончится за столом переговоров, но все, что касается этих переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому если Запад хочет мирного решения путем переговоров, в котором Украина преобладает как суверенное государство, лучший способ добиться этого – оказать Украине военную поддержку, подчеркнул он.

"Я думаю, важно также, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину, а союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины", – отметил Столтенберг.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский "мирный план", а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы все государства "воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия.

После разговора с главой КНР Зеленский отметил, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Китай, НАТО, Си Цзиньпин, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, война России против Украины
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