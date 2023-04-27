Столтенберг о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином: Важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины

Генсек НАТО ответил на вопрос журналистов о том, может ли Китай выступить посредником в мирных переговорах.

"Украина сама решает, каковы условия для переговоров и в каких форматах они должны быть. Любая возможность для значимых переговоров требует, чтобы Украина обладала необходимой военной мощью, чтобы послать президенту [страны-агрессора РФ Владимиру] Путину очень четкий сигнал о том, что он не победит на поле боя", – сказал он.

По словам Столтенберга, возможно, война закончится за столом переговоров, но все, что касается этих переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому если Запад хочет мирного решения путем переговоров, в котором Украина преобладает как суверенное государство, лучший способ добиться этого – оказать Украине военную поддержку, подчеркнул он.

"Я думаю, важно также, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину, а союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины", – отметил Столтенберг.