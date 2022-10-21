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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ДТЭК Тимченко: В ответ на разрушение мы построим новые и лучшие энергетические объекты

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Максим Тимченко: Это такая украинская черта: вы больше на нас давите мы будем больше сопротивляться и будем делать больше
Максим Тимченко: Это такая украинская черта: вы больше на нас давите – мы будем больше сопротивляться и будем делать больше
Фото: epravda.com.ua

В ответ на разрушенные россиянами энергетические объекты компания ДТЭК Рината Ахметова планирует построить новую энергетическую инфраструктуру, которая будет работать лучше. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Я убежден, что ответы на разрушение или захват наших предприятий будут новые – лучше, чем было до этого. К разрушениям, очевидно, отношусь с болью, так же, как и все сотрудники компании. Но есть внутренний резистанс, стойкость, которая не позволяет опускать руки", – сказал он.

Тимченко отметил, что сейчас на фоне разрушений ДТЭК рассматривает возможность строительства ветровой электростанции, при том, что вся ветровая генерация компании находится на временно оккупированных территориях.

"Думаю это такая украинская черта: вы больше на нас давите – мы будем больше сопротивляться и будем делать больше", – подчеркнул он.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента.

Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Днем 20 октября компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

21 октября временные ограничения энергопотребления возможны по всей Украине.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, электростанция, Максим Тимченко, энергосистема
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