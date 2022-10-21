Глава ДТЭК Тимченко: В ответ на разрушение мы построим новые и лучшие энергетические объекты

Максим Тимченко: Это такая украинская черта: вы больше на нас давите – мы будем больше сопротивляться и будем делать больше Фото: epravda.com.ua

"Я убежден, что ответы на разрушение или захват наших предприятий будут новые – лучше, чем было до этого. К разрушениям, очевидно, отношусь с болью, так же, как и все сотрудники компании. Но есть внутренний резистанс, стойкость, которая не позволяет опускать руки", – сказал он.

Тимченко отметил, что сейчас на фоне разрушений ДТЭК рассматривает возможность строительства ветровой электростанции, при том, что вся ветровая генерация компании находится на временно оккупированных территориях.

"Думаю это такая украинская черта: вы больше на нас давите – мы будем больше сопротивляться и будем делать больше", – подчеркнул он.