Глава минобороны Бельгии намерена предложить правительству предоставить Украине противотанковые средства и ПВО

"Я предложу на следующем заседании Совета министров дополнительную поставку средств противовоздушной обороны и противотанковых средств исходя из наших запасов и по согласованию с бельгийской оборонной промышленностью", – написала она.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard. Министр обороны Украины Алексей Резников обещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина активно готовилась к восьмой встрече "Рамштайна", перед проведением которой "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". Выступая 20 января на открытии встречи по видеосвязи, Зеленский призвал партнеров ускорить темпы предоставления Украине военной помощи и дать Украине танки, истребители F-16 и дальнобойные ракеты.