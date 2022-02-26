Голобуцкий: Не исключено, что РФ хочет вывести из строя ГТС Украины

Голобуцкий: Пока украинские военные защищают целостность ГТС, Европа должна сделать все возможное, чтобы посадить Путина за стол переговоров Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

"Ведутся бои у ГТС Украины. Россия использует "Грады" и ударную авиацию. Не исключено, что они хотят вывести из строя ГТС, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку – 2". Поэтому было бы логичным для Украины срочно отключить ГТС – ради энергобезопасности Европы. Пока украинские военные защищают целостность ГТС, Европа должна сделать все возможное, чтобы посадить [президента РФ Владимира] Путина за стол переговоров. То есть – давить гораздо сильнее", – написал он.

Оператор ГТС Украины вечером 24 февраля приостановил работу двух газораспределительных станций в зонах столкновений в Луганской и Харьковской областях, так как газораспределительные сети местных облгазов повреждены из-за боевых действий, сообщала пресс-служба ОГТСУ.