Голобуцкий: Не исключено, что РФ хочет вывести из строя ГТС Украины

"Ведутся бои у ГТС Украины. Россия использует "Грады" и ударную авиацию. Не исключено, что они хотят вывести из строя ГТС, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку – 2". Поэтому было бы логичным для Украины срочно отключить ГТС – ради энергобезопасности Европы. Пока украинские военные защищают целостность ГТС, Европа должна сделать все возможное, чтобы посадить [президента РФ Владимира] Путина за стол переговоров. То есть – давить гораздо сильнее", – написал он.
Оператор ГТС Украины вечером 24 февраля приостановил работу двух газораспределительных станций в зонах столкновений в Луганской и Харьковской областях, так как газораспределительные сети местных облгазов повреждены из-за боевых действий, сообщала пресс-служба ОГТСУ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненных есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.