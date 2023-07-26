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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Ничего хорошего в войне Путину не светит. Сейчас путинская группировка сумела удержать ситуацию и продолжать войну. Но война – это бизнес. Если все плохо, надо сбрасывать балласт, и балластом может стать Путин

 
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Неудачный для РФ сценарий войны в Украине может привести к тому, что окружение Путина решит от него избавиться, считает Каспаров
Неудачный для РФ сценарий войны в Украине может привести к тому, что окружение Путина решит от него избавиться, считает Каспаров
Фото: EPA

В том, чтобы технически отстранить от власти президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, "проблемы нет никакой", что продемонстрировал мятеж Евгения Пригожина, основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

Гордон спросил российского оппозиционера, услышит ли мир еще о Пригожине.

"Естественно. Он, мне кажется, игрок абсолютно очевидный. И более того, сама история не кончилась", – ответил политик.

Каспаров объяснил это тем, что война, развязанная РФ в Украине, продолжается.

"И ничего хорошего в этой войне Путину не светит. На сегодняшнем этапе путинская группировка внутри мафиозной семьи сумела удержать ситуацию и продолжать войну. Но совершенно очевидно, что любая новая неудача – а они, на мой взгляд, неизбежны в самом ближайшем будущем, – будет усиливать позиции пригожинцев", – пояснил он.

Российский оппозиционер подчеркнул, что , на его взгляд, "не Пригожин главный в этом".

"Это тоже бизнес. Если все плохо, надо сбрасывать балласт. И в какой-то момент балластом может стать Путин", – допустил Каспаров.

На вопрос Гордона, существует ли сценарий развития событий, когда "некие силы" внутри Кремля, или ФСБ, или ГРУ, или бизнеса, "скинут Путина в один прекрасный день", он ответил утвердительно.

"Так мы уже увидели эту ситуацию. Пригожин это мог сделать. Просто не было политической программы. Но в принципе, сделать – проблемы нет никакой", – считает политик.

По его мнению, россияне в случае свержения Путина "очевидно" промолчат.

"Нет никакого государства. Есть личные интересы и интересы бизнеса. И если главный босс допустил ошибки и из-за этого весь бизнес начал разваливаться, что делать? Надо разбираться с тем, кто эту ошибку допустил и не хочет исправлять", – подытожил Каспаров.

Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия ПатрушеваКириенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Кремль, Гарри Каспаров, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, преемник, поражение России
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