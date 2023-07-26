Каспаров: Ничего хорошего в войне Путину не светит. Сейчас путинская группировка сумела удержать ситуацию и продолжать войну. Но война – это бизнес. Если все плохо, надо сбрасывать балласт, и балластом может стать Путин

Гордон спросил российского оппозиционера, услышит ли мир еще о Пригожине.
"Естественно. Он, мне кажется, игрок абсолютно очевидный. И более того, сама история не кончилась", – ответил политик.
Каспаров объяснил это тем, что война, развязанная РФ в Украине, продолжается.
"И ничего хорошего в этой войне Путину не светит. На сегодняшнем этапе путинская группировка внутри мафиозной семьи сумела удержать ситуацию и продолжать войну. Но совершенно очевидно, что любая новая неудача – а они, на мой взгляд, неизбежны в самом ближайшем будущем, – будет усиливать позиции пригожинцев", – пояснил он.
Российский оппозиционер подчеркнул, что , на его взгляд, "не Пригожин главный в этом".
"Это тоже бизнес. Если все плохо, надо сбрасывать балласт. И в какой-то момент балластом может стать Путин", – допустил Каспаров.
На вопрос Гордона, существует ли сценарий развития событий, когда "некие силы" внутри Кремля, или ФСБ, или ГРУ, или бизнеса, "скинут Путина в один прекрасный день", он ответил утвердительно.
"Так мы уже увидели эту ситуацию. Пригожин это мог сделать. Просто не было политической программы. Но в принципе, сделать – проблемы нет никакой", – считает политик.
По его мнению, россияне в случае свержения Путина "очевидно" промолчат.
"Нет никакого государства. Есть личные интересы и интересы бизнеса. И если главный босс допустил ошибки и из-за этого весь бизнес начал разваливаться, что делать? Надо разбираться с тем, кто эту ошибку допустил и не хочет исправлять", – подытожил Каспаров.
Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
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