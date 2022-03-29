Кулеба озвучил программы минимум и максимум на переговорах Украины и РФ в Турции

Об этом 28 марта в эфире национального телемарафона рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщил пресс-центр внешнеполитического ведомства.
"Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными силами Украины, международными санкциями, применяемыми против России, оружием, которое было передано и передается Украине для обороны от агрессора", – отметил Кулеба.
По его словам, программа-минимум на переговорах – решение гуманитарных проблем, максимум – прекращение огня, достижение постоянных договоренностей на этот счет.
"Если мы увидим, что… они готовы к серьезному, предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались", – подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины указал, что за последний месяц публичная позиция РФ постепенно менялась – с планов захвата ключевых городов Украины "за несколько дней" до объяснений, что военные действия ограничены целью захвата двух областей – Донецкой и Луганской.
Кулеба заявил, что на переговорах в Турции вопрос проведения референдума в Украине обсуждаться не будет, поскольку это внутреннее дело страны.
"Мы сами будем решать, какой референдум проводить или не проводить, это не предмет переговоров", – сказал глава МИД Украины.
Кулеба исключил ситуацию, когда власть "сделает что-нибудь вопреки воле народа".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле (Турция) состоится очередной раунд украино-российских переговоров, говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
После начала массового военного вторжения России, которое началось 24 февраля, уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с главой Турецкого государства Реджепом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.