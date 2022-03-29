Кулеба озвучил программы минимум и максимум на переговорах Украины и РФ в Турции

Об этом 28 марта в эфире национального телемарафона рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщил пресс-центр внешнеполитического ведомства.

"Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными силами Украины, международными санкциями, применяемыми против России, оружием, которое было передано и передается Украине для обороны от агрессора", – отметил Кулеба.

По его словам, программа-минимум на переговорах – решение гуманитарных проблем, максимум – прекращение огня, достижение постоянных договоренностей на этот счет.

"Если мы увидим, что… они готовы к серьезному, предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что за последний месяц публичная позиция РФ постепенно менялась – с планов захвата ключевых городов Украины "за несколько дней" до объяснений, что военные действия ограничены целью захвата двух областей – Донецкой и Луганской.

Кулеба заявил, что на переговорах в Турции вопрос проведения референдума в Украине обсуждаться не будет, поскольку это внутреннее дело страны.

"Мы сами будем решать, какой референдум проводить или не проводить, это не предмет переговоров", – сказал глава МИД Украины.

Кулеба исключил ситуацию, когда власть "сделает что-нибудь вопреки воле народа".

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