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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал страны Африки и Азии принять глобальные меры против продовольственного терроризма со стороны РФ

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Кулеба: РФ пытается добиться уступок, удерживая в заложниках 400 млн человек
Кулеба: РФ пытается добиться уступок, удерживая в заложниках 400 млн человек
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Азии и Африки принять меры против продовольственного терроризма со стороны страны-агрессора России. Об этом он заявил в Twitter 24 июля.

"Ночью Россия нанесла удар по еще одному украинскому зернохранилищу. Она пытается добиться уступок, удерживая в заложниках 400 млн человек. Я призываю все страны, особенно страны Африки и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, принять совместные глобальные меры против продовольственного терроризма", – заявил Кулеба.

Ночью 24 июля оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области дронами-камикадзе Shahed. Три из них сбили, но были зафиксированы попадания. Пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы.

В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений возник пожар, его ликвидировали, сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Контекст:

На прошлой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждено несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.

В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек). 

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, Африка, Азия, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, зерно
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