Кулеба призвал страны Африки и Азии принять глобальные меры против продовольственного терроризма со стороны РФ

"Ночью Россия нанесла удар по еще одному украинскому зернохранилищу. Она пытается добиться уступок, удерживая в заложниках 400 млн человек. Я призываю все страны, особенно страны Африки и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, принять совместные глобальные меры против продовольственного терроризма", – заявил Кулеба.

Russia hit another Ukrainian grain storage overnight. It tries to extract concessions by holding 400 million people hostage. I urge all nations, particularly those in Africa and Asia who are most affected by rising food prices, to mount a united global response to food terrorism. pic.twitter.com/CsGfxxDPEW — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2023

Ночью 24 июля оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области дронами-камикадзе Shahed. Три из них сбили, но были зафиксированы попадания. Пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы.

В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений возник пожар, его ликвидировали, сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер.