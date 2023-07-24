Кулеба призвал страны Африки и Азии принять глобальные меры против продовольственного терроризма со стороны РФ

"Ночью Россия нанесла удар по еще одному украинскому зернохранилищу. Она пытается добиться уступок, удерживая в заложниках 400 млн человек. Я призываю все страны, особенно страны Африки и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, принять совместные глобальные меры против продовольственного терроризма", – заявил Кулеба.
Russia hit another Ukrainian grain storage overnight. It tries to extract concessions by holding 400 million people hostage. I urge all nations, particularly those in Africa and Asia who are most affected by rising food prices, to mount a united global response to food terrorism. pic.twitter.com/CsGfxxDPEW— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2023
Ночью 24 июля оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области дронами-камикадзе Shahed. Три из них сбили, но были зафиксированы попадания. Пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы.
В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений возник пожар, его ликвидировали, сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
На прошлой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждено несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.