Латынина: Если ядерный "Искандер" прилетит по мосту через Днепр или по Яворовскому полигону, из американского флота прилетит 2 тыс. Tomahawk – и российская армия прекратит существование в Украине

Латынина: Совершенно не исключаю, что Путин способен положить свою собственную армию и сказать: "Видите, я же воевал с НАТО" Фото: latynina.tv / Instagram

Для удара, по ее мнению, США могут использовать крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

"Мы не должны сбрасывать со счетов, что в тот момент, когда он поймет, что ему кирдык, он распакует ядерный "Искандер", это заметят американцы. После того, как этот "Искандер" прилетит по мосту через Днепр или по Яворовскому полигону, или по чему-нибудь еще, или даже по наступающим украинским войскам, из американского флота, находящегося в Средиземном море, прилетит 2 тыс. Tomahawk – и российская армия прекратит свое существование в Украине", – сказала Латынина.

После этого, по ее мнению, Путин запишет обращение к россиянам и скажет, что Россия потерпела поражение, поскольку сражалась не с Украиной, а с членами НАТО, как ранее утверждали российские пропагандисты.

"После этого Путин наконец может сказать: "Ну я же вам говорил, что я воюю с "натой". Да, Украину бы я, конечно, победил. Но НАТО... Чтобы сохранить Россию, я вынужден встать перед ними на колени. Я же вам говорил, что обороняю Россию от НАТО". И учитывая, что он живет в мире безумной пропаганды, это может быть один из пропагандистских трюков, который ему вполне подойдет. Я совершенно не исключаю, что этот человек способен положить свою собственную армию и сказать: "Видите, я же воевал с НАТО". И нанести парочку ядерных ударов, чтобы наконец показать российским жителям эту самую "нату" и иметь возможность соскочить с темы", – предположила журналистка.

Она добавила, что, с другой стороны, российская пропаганда может выдумать что угодно и объяснить россиянам поражение в Украине даже без применения ядерного оружия.

"Российская пропаганда совершенно безумна, она способна даже и без ядерного оружия объяснить людям, что они ходят на боках, у них из боков растут цветы, и вообще они не люди, а рептилоиды. То есть, с другой стороны, зачем тогда городить огород?" – задалась вопросом Латынина.

Она сказала, что в последние недели, особенно после выступления Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 30 сентября, где он объявил о незаконной аннексии четырех украинских регионов, у нее и у ее знакомых, "которые что-то знают", было ощущение, что он может отдать приказ о применении ядерного оружия.

"Но когда я послушала военных экспертов, я поняла, что он все-таки блефует. По крайней мере сейчас. И он блефует ровно для того, чтобы мы обсуждали его блеф всерьез, а не то, что он так облажался. Это же надо: ровно в тот момент, когда происходит Лиман (украинская армия освободила город от российских оккупантов 1 октября, на следующий день после его "присоединения" к России. – "ГОРДОН"), он толкает речуху о присоединении Альдебарана и освобождении оного от власти рептилоидов", – сказала журналистка.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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