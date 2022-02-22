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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мне стыдно за вас, ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу". Легкоатлетка из Луганска прокомментировала салюты в ОРЛО в честь признания Россией

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Брызгина: Путешествия вы сможете увидеть только при просмотре "Орел и решка"
Брызгина: Путешествия вы сможете увидеть только при просмотре "Орел и решка"
Фото: Anastasiya Bryzgina / Facebook

Украинская легкоатлетка, бронзовая призерка чемпионата Европы 2017 в помещении в эстафете 4х400 метров Анастасия Брызгина, родившаяся в Луганске, заявила, что ей стыдно смотреть на радость, которую проявляют жители не подконтрольной украинским властям территории Луганской области после признания Россией. Об этом она написала 22 февраля в Instagram.

Брызгина опубликовала в Stories видео, в котором видны российские флаги и салюты на улицах Луганска в честь признания президентом России Владимиром Путиным "ЛНР".

"Мне стыдно за вас! Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре [телепередачи"Орел и решка". Удачи!" – подписала видео спортсменка.

Фото: bryzgina_a / Instagram
Фото: bryzgina_a / Instagram

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину на РФ будут наложены жесткие санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные 21 февраля против "ЛДНР" ограничения являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганск, спорт, вторжение, российская агрессия, война в Украине, спортсмены, ЛНР, легкоатлеты, ЛДНР
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