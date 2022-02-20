Монастырский во время визита на Донбасс проверил слаженность подразделений системы МВД

Глава МВД прокомментировал обстрел детского сада в Станице Луганской.
"Об обстреле узнал весь мир. Последствия разрушений за последние два дня ужасны – выстрелы направлены на жилые массивы, где находятся люди. За время войны было разрушено 4500 зданий и сейчас 2500 восстановлено", – сказал министр.
Ему сообщили, что подразделения МВД несут службу в штатном режиме.
"Сегодня весь мир узнает об обстреле иностранных журналистов силами, которые нарушают Минские договоренности. Я гражданское лицо и сегодня первый раз в жизни вместе с вами попал под обстрел. Благодаря вам, люди, как в Украине, так и за рубежом, могут узнать, что сейчас происходит в районе ООС. Спасибо за ваше мужество и преданность профессии", – заявил журналистам Монастырский.
Монастырский, украинские нардепы от "Слуги народа" и иностранные журналисты 19 февраля попали под обстрел боевиков в районе Новолуганского.
В систему МВД Украины входят Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Госслужба по ЧС, Государственная миграционная служба.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.