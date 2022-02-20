Монастырский во время визита на Донбасс проверил слаженность подразделений системы МВД

Монастырский во время визита на Донбасс попал под обстрел Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД прокомментировал обстрел детского сада в Станице Луганской.

"Об обстреле узнал весь мир. Последствия разрушений за последние два дня ужасны – выстрелы направлены на жилые массивы, где находятся люди. За время войны было разрушено 4500 зданий и сейчас 2500 восстановлено", – сказал министр.

Ему сообщили, что подразделения МВД несут службу в штатном режиме.

"Сегодня весь мир узнает об обстреле иностранных журналистов силами, которые нарушают Минские договоренности. Я гражданское лицо и сегодня первый раз в жизни вместе с вами попал под обстрел. Благодаря вам, люди, как в Украине, так и за рубежом, могут узнать, что сейчас происходит в районе ООС. Спасибо за ваше мужество и преданность профессии", – заявил журналистам Монастырский.

Монастырский, украинские нардепы от "Слуги народа" и иностранные журналисты 19 февраля попали под обстрел боевиков в районе Новолуганского.

В систему МВД Украины входят Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Госслужба по ЧС, Государственная миграционная служба.