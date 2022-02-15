"Мы переживем этот кризис и выйдем из него еще сильнее". Резников заявил, что оснований для введения военного положения в Украине нет

Резникову задали, в частности, вопрос о том, не планируют ли власти ввести военное положение в связи с тем, что медиа якобы способствуют распространению тревожности среди украинцев.

"Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодня абсолютно нет. Только ради того чтобы урегулировать медийную атмосферу и пространство, этого делать нельзя. Военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия, вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", – сказал Резников.

Министр заверил, что украинцам не стоит беспокоиться в данной ситуации и куда-нибудь переезжать.

"Моя оценка момента точно не тревожная. Скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать нет. Мы остаемся здесь, никуда не планируем ехать, кто бы там что себе ни думал", – сказал Резников.

Он также выразил уверенность, что Украине удастся выйти из этого кризиса сильнее.

"Мы живем в демократической Украине и учимся проходить и такие испытания. Я абсолютно уверен, что мы переживем этот кризис, он в первую очередь носит информационный характер и мы выйдем из него еще сильнее", – отметил министр.