"Мы переживем этот кризис и выйдем из него еще сильнее". Резников заявил, что оснований для введения военного положения в Украине нет

Резникову задали, в частности, вопрос о том, не планируют ли власти ввести военное положение в связи с тем, что медиа якобы способствуют распространению тревожности среди украинцев.
"Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодня абсолютно нет. Только ради того чтобы урегулировать медийную атмосферу и пространство, этого делать нельзя. Военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия, вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", – сказал Резников.
Министр заверил, что украинцам не стоит беспокоиться в данной ситуации и куда-нибудь переезжать.
"Моя оценка момента точно не тревожная. Скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать нет. Мы остаемся здесь, никуда не планируем ехать, кто бы там что себе ни думал", – сказал Резников.
Он также выразил уверенность, что Украине удастся выйти из этого кризиса сильнее.
"Мы живем в демократической Украине и учимся проходить и такие испытания. Я абсолютно уверен, что мы переживем этот кризис, он в первую очередь носит информационный характер и мы выйдем из него еще сильнее", – отметил министр.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.