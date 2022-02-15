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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы переживем этот кризис и выйдем из него еще сильнее". Резников заявил, что оснований для введения военного положения в Украине нет

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Резников: Я надеюсь, вторжение не произойдет
Резников: Я надеюсь, вторжение не произойдет
Фото: mil.gov.ua

Оснований вводить в Украине военное положение в связи с распространением панических настроений среди населения на фоне нового вторжения России нет. Об этом 14 февраля заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Резникову задали, в частности, вопрос о том, не планируют ли власти ввести военное положение в связи с тем, что медиа якобы способствуют распространению тревожности среди украинцев.

"Я убежден, что оснований для введения военного положения на сегодня абсолютно нет. Только ради того чтобы урегулировать медийную атмосферу и пространство, этого делать нельзя. Военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия, вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", – сказал Резников.

Министр заверил, что украинцам не стоит беспокоиться в данной ситуации и куда-нибудь переезжать.

"Моя оценка момента точно не тревожная. Скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать нет. Мы остаемся здесь, никуда не планируем ехать, кто бы там что себе ни думал", – сказал Резников.

Он также выразил уверенность, что Украине удастся выйти из этого кризиса сильнее.

"Мы живем в демократической Украине и учимся проходить и такие испытания. Я абсолютно уверен, что мы переживем этот кризис, он в первую очередь носит информационный характер и мы выйдем из него еще сильнее", – отметил министр.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, агрессия, кризис, военное положение, Алексей Резников, вторжение, наступление, население
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