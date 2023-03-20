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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев: На сегодня ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено

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По словам Наева, белорусская военная инфраструктура используется Россией исключительно как места подготовки
По словам Наева, белорусская военная инфраструктура используется Россией исключительно как места подготовки
Фото: depositphotos.com

На сегодняшний день нет оснований полагать, что российские оккупанты готовят повторное наступление со стороны Беларуси. Об этом в опубликованном 20 марта интервью "РБК-Украина" заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Вопросы возможного повторного наступления России со стороны Беларуси подробно изучаются. И все возможные варианты дальнейшего хода событий анализируются и прогнозируются постоянно. По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено. В настоящее время военная инфраструктура РБ – полигоны, полевые учебные центры и так далее – Россия использует исключительно как места подготовки, слаженности и восстановления личного состава", – подчеркнул Наев.

По его словам, сложившиеся на территории Беларуси российские подразделения отправляются эшелонами на восток и юг Украины.

"Подразделения РБ, дислоцированные вдоль украинской границы, не имеют ударного потенциала и могут осуществлять только оборонные операции собственной границы. Сейчас боевые возможности белорусских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке", – отметил Наев.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война России против Украины, Сергей Наев, российские оккупанты
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