Наев: На сегодня ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено

"Вопросы возможного повторного наступления России со стороны Беларуси подробно изучаются. И все возможные варианты дальнейшего хода событий анализируются и прогнозируются постоянно. По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено. В настоящее время военная инфраструктура РБ – полигоны, полевые учебные центры и так далее – Россия использует исключительно как места подготовки, слаженности и восстановления личного состава", – подчеркнул Наев.

По его словам, сложившиеся на территории Беларуси российские подразделения отправляются эшелонами на восток и юг Украины.

"Подразделения РБ, дислоцированные вдоль украинской границы, не имеют ударного потенциала и могут осуществлять только оборонные операции собственной границы. Сейчас боевые возможности белорусских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке", – отметил Наев.