"Несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня". Зеленский о Дне работников ОПК

Зеленский: Украинский ОПК всегда будет развиваться так, как развивается уже несколько лет Фото: president.gov.ua

"Это довольно несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня, когда можно было почтить работу всех тех, кто создает украинское оружие, украинские снаряды, украинскую технику. Кто создает и наши ракеты, так ярко проявившие себя в акватории Черного моря в этот день год назад, 13 апреля, когда остановился морской путь российского черноморского флагмана. Это люди, которые создают наши пушки – 155 мм, которые сейчас на поле боя и относительно которых слышим только положительные отзывы от наших бойцов и понятно какие "отзывы" оккупанта", – сказал Зеленский.

Накануне президент подписал указ, что 13 апреля будет Днем работников оборонно-промышленного комплекса.

Он отметил, что именно год назад в этот день украинские защитники уничтожили российский флагман "Москва" противокорабельной ракетой "Нептун" отечественного производства. По данным Defense Express, она была разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010–2020 годах.

"Конечно, пока нельзя рассказать большинству тех позитивов, которые достигнуты относительно нашего оружия и наших собственных украинских снарядов не только за время полномасштабной войны, но и за годы перед ней... Уверен, что украинский ОПК всегда будет развиваться так, как развивается уже несколько лет: в постоянном росте, в постоянном расширении номенклатуры продукции и возможностей отрасли", – сказал президент.

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