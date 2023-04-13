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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня". Зеленский о Дне работников ОПК

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Зеленский: Украинский ОПК всегда будет развиваться так, как развивается уже несколько лет
Зеленский: Украинский ОПК всегда будет развиваться так, как развивается уже несколько лет
Фото: president.gov.ua

13 апреля в Мариинском дворце впервые был отмечен День работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Видео опубликовала пресс-служба главы государства.

"Это довольно несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня, когда можно было почтить работу всех тех, кто создает украинское оружие, украинские снаряды, украинскую технику. Кто создает и наши ракеты, так ярко проявившие себя в акватории Черного моря в этот день год назад, 13 апреля, когда остановился морской путь российского черноморского флагмана. Это люди, которые создают наши пушки – 155 мм, которые сейчас на поле боя и относительно которых слышим только положительные отзывы от наших бойцов и понятно какие "отзывы" оккупанта", – сказал Зеленский. 

Накануне президент подписал указ, что 13 апреля будет Днем работников оборонно-промышленного комплекса.

Он отметил, что именно год назад в этот день украинские защитники уничтожили российский флагман "Москва" противокорабельной ракетой "Нептун" отечественного производства. По данным Defense Express, она была разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010–2020 годах.

"Конечно, пока нельзя рассказать большинству тех позитивов, которые достигнуты относительно нашего оружия и наших собственных украинских снарядов не только за время полномасштабной войны, но и за годы перед ней... Уверен, что украинский ОПК всегда будет развиваться так, как развивается уже несколько лет: в постоянном росте, в постоянном расширении номенклатуры продукции и возможностей отрасли", – сказал президент.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже Россия подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, но утверждала, что там "сдетонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" информировало, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

13 декабря военные раскрыли подробности, каким образом им удалось подбить "Москву".

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, корабль, вооружение, Минобороны, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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