Невзоров: Когда все закончится, Украина будет иметь самую сильную армию в Европе. Мужество украинских солдат очень высокого качества

Невзоров: Украинцы – это какие-то команчи Европы. Поскольку я сам команч, прошу воспринимать это как комплимент Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Я как человек абсолютно без корней, не связанный ни с кем и ничем, почувствовал эту колоссальную правоту Украины, её колоссальную жертвенность, колоссальное величие. И то, что стало происходить позже, меня только укрепило в отношении к Украине. Потому что, конечно, это немыслимая, дичайшая храбрость проявлена... Это действительно какие-то команчи Европы", – заявил Невзоров.

Он попросил украинцев "не обижаться", заявив, что из его уст эти слова – "высочайший комплимент".

"И когда все закончится, Украина будет иметь, наверное, самую сильную в Европе армию с самой высокой, самой невероятной репутацией. При том, что мужество украинских солдат – оно очень высокого качества", – подчеркнул публицист.

Он пояснил, что, по его мнению, есть два вида мужества. Одно из них "персональное, личностное", им, согласно классификации Невзорова, обладали ганфайтеры Дикого Запада, пираты, асы-летчики. По его словам, эта форма мужества лишает его носителя возможности играть в команде, работать в союзе с кем-то.

"Но вот есть коллективная храбрость. И она гораздо выше. Она основана на абсолютной уверенности в том, что тот, кто рядом с тобой – такой же, как и ты: такой же самоотверженный, такой же решительный, такой же надежный. Испытав, ощутив это соприкосновение, это воинское, боевое единство, подразделения могут совершать немыслимые чудеса", – заявил Невзоров.

По его мнению, украинские военные обладают именно этим видом мужества. Журналист считает, что даже без поставок оружия от Запада Украина бы победила "просто за счет невероятной несгибаемости, вот этого мужества, и очень, я бы сказал, качественной жестокости своей армии".

"Украина – армия невероятная, конечно. Армия настолько безжалостно и четко перемалывает любую преграду, которая встречается на ее пути, что я даже не могу, наверное, назвать никаких аналогов. И мои слова о том, что это команчи Европы, прошу воспринимать... Поскольку я сам команч, прошу воспринимать это как комплимент", – добавил Невзоров.

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