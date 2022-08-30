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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе

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Оккупанты говорят, что в Севастополе сработала российская ПВО
Оккупанты говорят, что в Севастополе сработала российская ПВО
Фото: ЕРА

Так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о взрывах в городе. Об этом он написал днем 30 августа в своем Telegram.

По словам Развожаева, в районе Верхнесадового в Севастополе силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – написал Развожаев.



Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Теги: Россия, Крым, взрыв, Севастополь, ПВО, война России против Украины, Михаил Развожаев, деоккупация
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