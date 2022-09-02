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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пиво пью, меня не берет вообще". В перехвате ГУР жена российского военного пожаловалось на взрывы в Крыму, из-за которых "сходит с ума"

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В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России
В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России
Фото: EPA

Российские оккупанты паникуют из-за взрывов во временно захваченном Россией Крыму. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора российского военного со своей женой, который 1 сентября в Facebook опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"У нас до Крыма уже добрались… Подруга говорит: вообще бомбят п…здец как. Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, меня не берет вообще, знаешь. Вся изревелась", – рассказывает жена оккупанта.

По ее словам, из-за взрывов на аннексированном украинском полуострове она начала "сходить с ума".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1141077483161962/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Крым, Украина, разведка, аннексия, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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