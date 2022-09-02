"Пиво пью, меня не берет вообще". В перехвате ГУР жена российского военного пожаловалось на взрывы в Крыму, из-за которых "сходит с ума"

В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России Фото: EPA

"У нас до Крыма уже добрались… Подруга говорит: вообще бомбят п…здец как. Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, меня не берет вообще, знаешь. Вся изревелась", – рассказывает жена оккупанта.

По ее словам, из-за взрывов на аннексированном украинском полуострове она начала "сходить с ума".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.