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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Хотите переговоров? Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников

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Подоляк: Меньше фантазий больше реалий
Подоляк: Меньше фантазий – больше реалий
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 октября опубликовал в Twitter требования, после выполнения которых украинская сторона согласится рассмотреть вариант проведения переговоров с РФ.

"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост:

1. Пересмотрите фото/видео массовых захоронений.

2. Предложите Кремлю немедленно вывести армию с суверенной территории Украины.

3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников.

Меньше фантазий – больше реалий", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

6 октября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Вице-спикер Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в Джакарте Елена Кондратюк отвергла предложения Матвиенко

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, трибунал, Михаил Подоляк
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